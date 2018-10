PostcardsforMacron : le hashtag qui tourne en dérision une déclaration d’Emmanuel Macron

Une déclaration d'Emmanuel Macron au sujet des femmes africaines, prononcée le 26 septembre dernier, est récemment revenue hanter les internautes. Résultat : la diffusion du hashtag #PostcardsforMacron sur Twitter, initié par des mères de familles nombreuses posant avec tous leurs enfants.

Le but de cette initiative ? Prouver au président français que longues études et maternité multiple ne sont pas incompatibles. Lors d'une conférence à New York, en septembre dernier, Emmanuel Macron affirmait : «Montrez-moi une femme, parfaitement éduquée, qui décide d'avoir sept, huit, neuf enfants».

Si le chef d'Etat avait rapidement pris soin de nuancer son discours («Je suis d'accord pour qu'une femme ait sept ou huit enfants, si c'est son choix, après ses études. Ce n'est pas le cas aujourd'hui», avait-il finalement déclaré), ses propos , près d'un mois plus tard, ont encore du mal à passer auprès de certaines mères de famille, qui ont choisi de lui répondre avec humour.

Maman comblée de 8 enfants & qques diplômes universitaires



Diplômée, heureuse maman de 7 enfants, élue, travaillant en CHU et soins palliatifs. La famille nombreuse apprend à vivre le respect, le partage et la vraie démocratie.

#PostcardsForMacron Diplômée, heureuse maman de 7 enfants, élue, travaillant en CHU et soins palliatifs. La famille nombreuse apprend à vivre le respect, le partage et la vraie démocratie. pic.twitter.com/1jrwYLy2Vm — Arbor Blandine (@famille_arbor) 19 octobre 2018

trop fiers de nos six enfants... et de nos études École de l'air et Ponts et chaussées + Barreau de Paris. À fond pour le déplafonnement des allocations. Tous nos vœux de bonheur à toi et Brigitte



Tous nos vœux de bonheur à toi et Brigitte pic.twitter.com/QOCIGPwcR2 — Elisabeth de Maistre (@EMaistre) 17 octobre 2018