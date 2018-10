Flashé à 252 km/h, il parvient à semer les gendarmes

Un automobiliste de 24 ans a été contrôlé à 252 km/h samedi soir sur l’A570, à hauteur de Gignac (Hérault). Après avoir échappé aux gendarmes, l’homme au casier judiciaire bien fourni s’est rendu de lui-même.

Alors que les forces de l’ordre s’étaient engagées sur l’autoroute pour l’intercepter en signalant leur présence, le jeune homme n’a pas freiné et les a dépassés. La puissance de sa voiture lui a permis de les semer rapidement.

déjà condamné pour alccolémie et refus d'obtenpérer

Sorti de la voie rapide, le chauffard a croisé un autre équipage de gendarmerie. Il s’est alors empressé de garer sa voiture dans une zone résidentielle à proximité, raconte France Bleu. Celle-ci a été localisée et saisie, pendant qu’une convocation était adressée à l’homme via un membre de sa famille.

Il s’est alors rendu de lui-même à la gendarmerie le lendemain et a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui et excès de vitesse. Son casier judiciaire faisait déjà état de plusieurs infractions, notamment pour alcoolémie et refus d’obtempérer.