Paris : cet hiver, les toits des Galeries Lafayette seront encore plus fleuris

Déjà installé au sommet des Galeries Lafayette (9e), un projet d'agriculture urbaine de 1.500 mètres carré – engagé par l'entreprise «Sous les fraises» – va y être étendu de 600 mètres carrés supplémentaires cet hiver.

Des fraises bien sûr, mais aussi des framboises, des tomates, des feurs comestibles ou encore 150 variétés de plantes comestibles... Tout cela pousse paisiblement dans le «Jardin Perché», installé sur les toits des Galeries Lafayette Haussmann.

Là, 600 mètres carrés supplémentaires vont être installés, à la place de vieux tuyaux de chauffage devenus inutiles. Un moyen de relancer le projet avec de nouveaux panneaux en bois, plus pratiques et moins coûteux que les actuels échaffaudages qui servent à tenir la structure de mousse végétale.

«Notre modèle n'a eu de cesse de montrer qu'il fonctionnait, et aujourd'hui, nous avons atteint la rentabilité économique», a ainsi expliqué Yohan Hubert, le fondateur de «Sous les fraises», qui avoue chercher de plus en plus de surfaces pour se développer et augmenter la production.

Au total, «Sous les fraises» a en effet installé et développé plus de 15.000 mètres carré de plantations, sur l'ensemble de la région parisienne, notamment sur les toits du BHV (4e) et de So Ouest (Levallois-Perret) mais aussi dans une «Farmhouse» à Aubervilliers (93).

Grâce à ces plantations urbaines, «Sous les Fraises» proposent ensuite un certain nombre de produits à la vente aussi variés que de la sauce tomate, du pesto basilic, de la piperade, mais également des crackers, des sablés romarin ou encore plus étonnant, du gin ou de la vodka.

Seul bémol, et malgré la récolte de 3 tonnes de tomates par an, il n'existe toujours pas de boutique officielle «Sous les fraises», et pour se procurer ces produits, il faut donc attendre que l'organisation de pop-up stores, au BHV (4e) ou Galeries Lafayette (9e).