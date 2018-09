Paris : la première serre sur un toit de la capitale inaugurée dans le 20e

Disposée en haut d’un immeuble de logements sociaux Élogie-Siemp, situé au 20-22 rue Sorbier (20e), elle abrite des plants de tomates de plusieurs variétés, sur 350 m2, ainsi que des dizaines de variétés de micro-pousses, cultivées sur une table de 100 m2.

Une fois récoltées, ces tomates seront commercialisées par Sous les fraises, une entreprise d’exploitations bio en milieu urbain, qui propose au grand public des produits d’épicerie 100% parisiens. Le reste sera transformé en sauce tomate, en pesto rosso, en piperade ou encore en confit de tomates groseille.

«Cela fait 5 ans que nous travaillons sur ce projet avec la volonté de faire de cette serre un havre de paix et une rampe de lancement pour créer du lien entre les habitants, tout en produisant des fruits et légumes sains», a présenté Yohan Hubert, co-fondateur de Sous les fraises.

«Ces projets participent de l’amélioration de la qualité de vie des locataires HLM, qui est une priorité partagée par les bailleurs sociaux et la municipalité parisienne», s'est également réjoui Ian Brossat, qui a souhaité «de belles récoltes» à ce nouveau projet.

#EarthDay



Le groupe Galeries Lafayette s’engage chaque jour en faveur d’un commerce plus responsable. Avec @SousLesFraises, le Groupe a créé des terrasses d’agriculture urbaine sur les toits de ses magasins @Galeries_Laf et @leBHVmarais pour plus de #biodiversité en ville pic.twitter.com/POu1hfCZAQ

— Galeries Lafayette (@Galeries_Laf) 23 avril 2018