«Faites gaffe à vos boules les gars» : un spot plein d’humour pour sensibiliser aux cancers masculins

Les associations Movember et Cerhom se sont associées pour lancer mardi une campagne de prévention des cancers des testicules et de la prostate. Plusieurs acteurs ont joué le jeu dans une vidéo au ton décalé.

En s’appuyant sur les associations d’idées et les sous-entendus liés à la pratique de la pétanque, le spot, baptisé «un vrai film de boules» évoque la sensibilisation aux cancers masculins sans jamais les citer. «Faites gaffe à vos boules les gars, ce serait vraiment couillon», conclut le petit film, pour souligner l’importance de se faire dépister.

un dépistage à temps permet 95 % de guérison

De nombreux acteurs se sont mobilisés bénévolement pour faire passer le message. Le cancer du testicule est le premier cancer chez l’homme jeune. Celui de la prostate est le premier en France par son incidence (nombre diagnostiqué chaque année). Dans 95 % des cas, un dépistage à temps permet d’obtenir une guérison.

Le but pour les associations Cerhom, parrainée par Romain Duris, et Movember, connue pour son challenge qui incite les hommes à se laisser pousser la moustache tout le mois de novembre, est que la vidéo devienne virale sur internet. Afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes.