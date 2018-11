Polynésie : il rate son ferry et passe une nuit dans l'océan Pacifique

Après avoir successivement raté son avion puis son ferry, un adolescent de 16 ans a entrepris, mercredi, de rejoindre à la nage avec son bodyboard Tahiti depuis Moorea. 20 kilomètres séparent les deux îles.

L'imprudent a finalement été sauvé par l'équipage d'un navire, l'Aremiti 5, après avoir passé plusieurs heures seul dans l'eau.

«Il a eu la chance de se trouver sur notre route. Quelques instants plus tôt, on avait croisé le Terevau. Je pense que le capitaine de ce navire n'aurait jamais vu ce jeune puisqu'il emprunte une route qui est plus au Sud», a expliqué le capitaine de l'Aremiti 5 à Tahiti-infos.

Choquée, la victime présentait d'importants signes de fatigue et de déshydratation lors de son sauvetage. Elle a finalement été hospitalisée à Papeete.