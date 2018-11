BalanceTonGiletJaune : les dérives des manifestants dénoncées sur Twitter

Armés du hashtag «#BalanceTonGiletJaune», ces derniers pointent des faits dont ils ont été victimes ou témoins ces derniers jours, alors que les opposants à la hausse du prix du carburant ont entamé leur sixième jour de mobilisation ce jeudi 22 novembre.

Entre des pressions sur ceux qui n’ont pas sorti leurs gilets jaunes, des dégâts sur les véhicules ou des barrages difficiles à franchir, les méthodes de certains gilets jaunes particulièrement virulents ne font pas l’unanimité auprès des automobilistes.

Certains représentants départementaux du mouvement ont même décidé de changer de mode d’action pour ne pas se mettre à dos les Français. Ils préconisent de trouver un autre moyen d’action que la mise en place de barrages.

Les gilets jaunes te bloquent dans un rond point/tu demandes gentiment a passer car bébé de 5 mois qui pleure de faim+12h30+trajet en voiture de 2h. Mais non ils te bloquent, les gendarmes t accusent de forcer un barrage et te menacent. #Balancetongiletjaune

le 17 ma femme accompagnait nos deux enfants (7 et 2 ans) au sport. Des gilets jaunes se sont jeté sur la voiture et ont éclaté une vitre, sont montés sur le capot et ont fendu le pare-brise à deux. Les cris de mes enfants n'ont rien empêché ! #BalanceTonGiletJaune

On a essayé sans insultes et puis vous les #Giletsjaunes avez commencé à nous bloquer à nous insulter de vendus parce qu'on voulait pas signer vos pétitions ou enfiler votre gilet.



Vous êtes en colère ? Et bah nous aussi ! Et contre vous !#Balancetongiletjaune

