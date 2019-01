Paris : qui veut décider de l'avenir du quartier de la tour Eiffel ?

En plein réaménagement, la «Dame de fer» n'en finit plus d'être au coeur de toutes les attentions. En particulier celles de la mairie de Paris qui a lancé le projet «Site tour Eiffel», afin de réaménager le quartier.

Alors que les travaux pour sécuriser et réorganiser les espaces d’accueil de la tour Eiffel sont à peine achevés, la municipalité lance en effet ce lundi 21 janvier une consultation publique sur «les nécessaires améliorations à apporter au site». Et il faut imaginer le site au sens large, dans un périmètre compris entre la Seine et le Champ-de-Mars (7e).

A cette occasion, la ville de Paris a indiqué qu'elle «souhaitait améliorer la découverte de ce monument emblématique en travaillant notamment à l’aménagement de ses alentours», et ce, «nourrie de l’observation des usages de 7 millions de visiteurs qui viennent visiter le monument chaque année, ainsi que des 20 millions qui viennent l'admirer sans y monter».

Jusqu’au 1er mars – date de la fin de la concertation –, les Parisiens sont donc invités à soumettre leur(s) idée(s), directement sur le site web dédié ou lors de deux rendez-vous donnés les 29 janvier (mairie du 7e arrondissement) et 12 février (pavillon de l'Arsenal), avant que l’équipe de concepteurs du projet ne soit désignée, courant mars. Une réunion de restitution aura également lieu le 22 février.

La ville de Paris pourra ensuite passer à l'aspect pratique, afin de revoir l’ensemble du parcours d’approche, «avec l’objectif de le rendre plus agréable», en réaménagement notamment l’accès en transports en commun, l’offre de services ou encore les jardins. A l’issue de cette concertation, un bilan sera rendu public, lors d’une réunion à l’Hôtel de Ville, et intégré aux réflexions.