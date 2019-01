Rappel de produits pour bébés Modilac après des cas de salmonellose

La marque Modilac procède à un vaste rappel de produits infantiles à base de protéines de riz, fabriqués en Espagne, après le signalement de quatre cas de salmonelle chez des nourrissons.

Deux lots sont concernés par cette contamination, mais par mesure de précaution le groupe Sodilac a décidé de retirer l'ensemble de la gamme de produits à base de protéines de riz et l'ensemble des produits infantiles fabriqués dans l'usine espagnole incriminée. Au total, ce sont ainsi 18 références et 400.000 boîtes de lait et produits infantiles qui sont concernés.

Les parents en possession de ces produits sont invités à ne pas les utiliser et à les rapporter à la pharmacie.

Sodilac a présenté ses excuses et a également mis en place un numéro vert à destination des parents pour toute question : 0 800 800 970.

Quatre cas confirmés, trois en cours d'analyse

Selon un communiqué de Santé Publique France, les quatre cas identifiés de contamination à la salmonelle concernent des bébés âgés de 2 mois à 10 mois, qui ont été malades entre fin août 2018 et décembre 2018. Des analyses sont par ailleurs en cours pour trois autres bébés.

En cas d'ingestion de salmonelle, les premiers symptômes apparaissent généralement dans les trois à sept jours qui suivent. L'infection provoque des diarrhées, parfois sanglantes, des vomissements et de la fièvre. En cas d'apparition de ces signes chez un nourrisson, les parents doivent consulter un médecin.