Cyril Hanouna invite Emmanuel Macron à son émission «Balance ton post»

Au détour d'une interview accordée au JDD, Cyril Hanouna a convié le président Emmanuel Macron sur le plateau de son émission «Balance ton post».

«Je lui lance une invitation dans Balance ton post!, et j'espère avant les Européennes», a-t-il déclaré à l'hebdomadaire du dimanche. «Durant la présidentielle, je l'avais aussi interpellé, au culot, près de TF1. J'essaie de me servir de cette accroche pour que les Français puissent lui adresser des messages via mes émissions».

Ajoutant : «j’ai choisi de mettre la popularité de mes émissions au service des Français. De profiter de leur puissance pour amener sur mon plateau des politiques qui acceptent de dialoguer avec cette France dite des ronds-points»

Par ailleurs, Cyril Hanouna a révélé avoir reçu un SMS d'Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, pour saluer «sa démarche auprès des gilets jaunes.»