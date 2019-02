Un corps trouvé dans l'épave de l'avion transportant le footballeur Emiliano Sala

L'avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala et le pilote David ibbotson a été retrouvé, ont annoncé dimanche soir les enquêteurs à l'AFP. Ce lundi matin, le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a annoncé qu'un corps avait été repéré dans l'épave.

«Tragiquement, dans les images vidéo du ROV (Remotely Operated Vehicle, véhicule télécommandé à distance, ndlr), un occupant est visible dans l'épave», a indiqué l'AAIB dans un communiqué.

The @aaibgovuk have confirmed that tragically a person is visible in the underwater footage of the aircraft #emilianosala and pilot Dave Ibbotson were on. They are now considering the next step. pic.twitter.com/PCdtJrYAtT

— Fran Le Noury (@franlenoury) 4 février 2019