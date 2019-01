25.000 euros d'Adrien Rabiot, 30.000 de Kylian Mbappé : les footballeurs se mobilisent pour retrouver Emiliano Sala

Alors que la cagnotte pour relancer les recherches d'Emiliano Sala et du pilote de l'avion disparu, Dave Ibottson, a été lancée le 25 janvier, elle a déjà permis de recueillir plus que l'objectif financier fixé : 300.000 euros.

Au total, plus de 4.400 dons ont été réalisés sur le site GoFundMe intitulé «#NoDejenDeBuscar Emiliano Sala» («N'arrêtez pas de chercher Emiliano Sala», en espagnol)

Lundi dernier, Emiliano Sala et David Ibbotson, le pilote, se trouvaient à bord d'un monomoteur Piper PA-46-310P Malibu qui a disparu des radars vers 20h20 GMT, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey. La police de Guernesey, coordinatrice des opérations de secours, avait annoncé jeudi la fin des recherches. Le lendemain, une amie de la soeur du footballeur disparu, Romina Sala, ouvrait cette cagnotte en ligne.

Kylian Mbappé donne 30.000 euros

Si de nombreux anonymes ont donné des sommes avoisinant les dix ou vingt euros, quelques personnalités bien connues des pelouses ont voulu aider la famille de l'ancien Nantais. Deux dons apparaissent ainsi au nom de l'international français Kylian Mbappé : l'un s'élève à dix euros et le second atteint 30.010 euros, la contribution la plus élevée à ce jour. La somme de 25.000 euros a également été versée sous le nom d'Adrien Rabiot, le milieu de terrain du PSG.