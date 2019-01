Disparition d'Emiliano Sala : les proches du joueur et Lionel Messi appellent à la reprise des recherches

Tandis que les circonstances de la disparition de l'appareil dans lequel était l'attaquant argentin Emiliano Sala restent mystérieuses, la famille et les amis du joueur ont imploré les secouristes de reprendre les recherches suspendues jeudi. revenir sur cette décision.

«S'il vous plaît, n'arrêtez pas les recherches», a déclaré la sœur de l'attaquant, Romina Sala, aux médias britanniques à Cardiff.

[ / AFP] L'avion de E. Sala disparaît au-dessus de la Manche

Le père du joueur, Horacio Sala, a lancé un appel similaire depuis l'Argentine: «La seule chose que je demande, a-t-il déclaré à la presse, c'est qu'ils continuent à chercher. Il ne peut pas avoir disparu comme ça».

Une pétition réclamant la reprise des recherches pour retrouver Emiliano Sala et le pilote a été lancée en ligne par le FC Nantes et ses supporteurs, rassemblant vendredi à la mi-journée plus de 54.000 signatures.

Pour l'entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, l'arrêt des recherches est «insupportable et inacceptable». «Pour moi c'est une honte d'arrêter comme ça», a-t-il ajouté vendredi lors d'une conférence de presse d'avant match.

Après ses amis et ex-équipiers, dont l'Argentin Valentin Vada et l'Uruguayen Diego Rolan jeudi, de nombreux joueurs ont supplié les secours de reprendre leurs recherches, à l'instar de la star argentine du FC Barcelone Lionel Messi

«Tant qu'il reste des possibilités, un soupçon d'espoir, nous vous demandons s'il vous plaît de #continueràchercher Emiliano», a écrit Lionel Messi dans un message publié sur son compte Instagram.