Paris : le nouveau réseau de bus parisien a été dévoilé

Les tracés des lignes de bus étaient restés inchangés depuis 70 ans. Le tout nouveau réseau de bus parisiens et de proche-couronne a été présenté aux usagers ce jeudi 7 février.

Entièrement revu, mis à jour et adapté aux nouveaux usages, ce grand plan de refonte des lignes de bus parisiennes est le fruit de plusieurs années de travail entre la ville, la région, la RATP et Ile-de-France Mobilités.

Au total, 42 lignes vont ainsi être modifiées (à voir ici sur la carte interactive), cinq lignes vont être créées (25, 45, 59, 71 et 77) et trois seront remplacées – c'est-à-dire dont le trajet sera repris par d’autres lignes – (53, 65 et 81), pour une mise en service prévue le 20 avril prochain.

Le but étant d'alléger certains tronçons peu usités par les usagers, notamment dans les zones particulièrement bien dotées en métro (de la gare Saint-Lazare à Opéra, en passant par l'axe Bastille-Champs-Elysées de la ligne 1 par exemple), et d'en renforcer d'autres, dépourvus de transports en commun, notamment l'est parisien.

Autre changement de taille, la quasi-totalité des lignes circulera en soirée et les week-ends. Enfin, douze lignes, ainsi que les trois autres – dites «PC» pour «Petite Couronne» – resteront quant à elles inchangées.

Et afin d'améliorer l'offre de service, 110 bus supplémentaires seront mis en circulation, et 700 nouveaux agents ont déjà été recrutés et formés à cet effet. «C'est un vrai défi technique», est ainsi présenté le projet, alors que l'ensemble du réseau doit être basculé en une nuit pour assurer «la cohérence d'ensemble».

