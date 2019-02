Comment est choisie Marianne ?

La République a quatre symboles principaux : le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise «Liberté, Egalité, Fraternité» et Marianne. Mais comment est choisi le visage de cette femme arborant un bonnet phrygien ?

Ses traits sont reproduits à des millions d'exemplaires sur des timbres et son buste orne toutes les mairies de France. Pourtant, l'aspect de Marianne varie au gré des époques et des circonstances.

Suivant la tradition, c'est à chaque mandat présidentiel qu'un nouveau dessin est réalisé. Il n'existe pas de procédure officielle mais, généralement, une thématique est donnée, puis un concours d'artistes est organisé. La décision finale revenant ensuite au président de la République.

En juillet 2018, un peu plus d'un an après sa prise de fonction, Emmanuel Macron avait ainsi choisi la Marianne d'Yseult Digan, une artiste franco-britannique dont le pseudonyme est «YZ» (prononcez «eyes», ndlr). Un projet préféré à un autre pour lequel avaient voté 500 pupilles de la nation.

French president Emmanuel Macron has chosen the artwork of French-British Street Artist 'YZ' aka Yseult Digan to depict Marianne, the french symbol of liberty, on a new national postage stamp.

