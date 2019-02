Airbus annonce la fin de la production de l'A380

Airbus annonce ce jeudi 14 février la fin de la production de son gros porteur, l'A380. Les dernières livraison auront lieu en 2021.

«Notre carnet de commandes n'est plus suffisant pour nous permettre de maintenir la production de l'A380», explique Tom Enders, président du groupe, dans un communiqué. En cause notamment : la décision de la compagnie aérienne Emirates de remplacer sa commande de 39 avions A380 par la commande d'autres modèles, 40 exemplaires de l'A330 neo et 30 A350.

Selon les informations de France Info, citant des sources internes, l'A380 n'est plus adapté au marché aéronautique, les compagnies préférant les modèles biréacteurs (l'A380 est un quadriréacteurs).

Airbus va «engager des discussions avec les partenaires sociaux dans les semaines à venir concernant les 3.000 à 3.500 postes susceptibles d'être affectés par cette décision», précise le communiqué. L'impact de l'arrêt de l'A380 devrait toutefois être limité en raison de l'augmentation de la production de l'A320 et de la nouvelle commande d'Emirates, qui «offriront de nombreuses possibilités de mobilité interne».

Plus grand avion de transport commercial, 321 exemplaires d'A380 ont été commandés depuis son lancement il y a dix ans.