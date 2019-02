Paris : bienvenue à la 9e édition du Mondial du tatouage

C’est le rendez-vous des passionnés de tattoo. La 9e édition du Mondial du ­tatouage s’ouvre ce vendredi 15 février, à la Grande Halle de la Villette (19e).

Pendant trois jours, plus de 450 tatoueurs du monde entier seront présents, afin de présenter leur travail et de faire des ­démonstrations de leur art.

En parallèle, plusieurs animations seront proposées au public, avec des expositions photos, ou encore des spectacles de danse, notamment chorégraphiés par le parrain 2019 du salon, Philippe Decouflé.

«La danse, comme le tatouage, est à la fois un art visuel et un art du corps», a ainsi expliqué Tin-Tin, le «tatoueur des stars» et organisateur de l’événement.

Chaque jour, plusieurs concours couronneront les auteurs des plus beaux tatouages, tels que le «meilleur petit noir et blanc», le «meilleur large couleur» ou encore le «meilleur dos».

Et pour ceux qui souhaiteraient sauter le pas, il est possible de se faire tatouer sur place. Le salon sera ­ouvert vendredi et samedi, de midi à minuit, puis ­­dimanche, de 11h à 19h.

Grande Halle de la Villette, avenue Jean Jaurès, 19e

Tarfis : entre 25 et 30 euros la journée en pré-vente (entre 18 et 20 euros pour les 12-16 ans) et 60 euros le pass trois jours (40 euros pour les 12-16 ans).