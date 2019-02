«Gilets jaunes» : un véhicule percute des manifestants à Rouen, au moins trois personnes blessées

Samedi 16 février, lors de la quatorzième journée de manifestations des «gilets jaunes», un véhicule a percuté au moins trois personnes, à Rouen.

Les «gilets jaunes» ont été légèrement blessés par une voiture qui a tenté de traverser leur manifestation, rapporte l'AFP. Il s'agit de trois hommes, selon les pompiers, qui ont aussi évoqué des «traumatismes légers». Un quatrième blessé avait été annoncé mais n'a finalemet aucun lien avec l'incident.

Selon la préfecture de Seine-Maritime, les manifestants ont été «bousculés» vers 16H30 par un véhicule qui tentait de traverser la manifestation et a été pris à partie par des «gilets jaune».

La voiture a alors accéléré. Les blessés ont été transportés au CHU de Rouen.

De source policière, le conducteur, qui était avec sa femme et leur bébé, s'est retrouvé au coeur de la manifestation et des manifestants s'en sont pris au véhicule, montant dessus et jetant des projectiles. Le conducteur a pris peur. Il a quitté les lieux avant de se présenter au commissariat où il a été placé en garde à vue, selon la même source.