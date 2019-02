Vidéo : à Lyon, une voiture de police attaquée par des manifestants

Coincé dans des embouteillages, un fourgon de police a été pris pour cible par des manifestants en marge de la 14e journée de mobilisation des gilets jaunes à Lyon. Le co-passager du véhicule a filmé l'attaque dont la vidéo a été diffusée samedi.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé dans la soirée une «violence insupportable»

Sur la courte vidéo, l'un des policiers à bord appelle du renfort alors qu'ils sont pris à partie sur l'autoroute. «On est pris à partie et on reçoit des pavés», explique-t-il tranquillement. A côté de lui, sa collègue perd son calme, et semble paniquer alors qu'elle se trouve au volant. Il s'agirait d'une jeune policière adjointe de sécurité depuis seulement deux mois. Elle avouera avoir «eu peur» à la fin de la séquence filmée.

Au bout de quelques minutes, les fonctionnaires parviennent à s'extirper en déclenchant leur sirène pour se frayer un chemin.

Face ces violences contre les forces de l'ordre, Christophe Castaner s'est indigné sur Twitter, ajoutant que : «notre devoir : ne rien laisser passer»