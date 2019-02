Etats-Unis : ce bodybuilder a sauvé un homme accidenté grâce à sa force herculéenne

Qui a dit que faire de la musculation ne servait à rien ? C’est pourtant grâce à sa force herculéenne que Ryan Belcher a pu sauver un homme coincé sous sa voiture.

Alors qu'il finissait sa journée de travail, cet Américain de 29 ans originaire du Michigan a entendu le bruit d’un terrible accident de voiture. Arrivé sur place, il a alors réalisé qu’un homme était coincé sous sa voiture – une Jeep Cherokee de deux tonnes – et criait à l’aide.

«Il y avait quatre hommes qui essayaient de le sortir sans succès, j’ai tout de suite su que je devais intervenir», a-t-il expliqué. Car cet haltérophile de 150 kilos est en effet capable de soulever plus de 430 kilos et a vite compris qu’il pouvait exercer un effet de levier sur le véhicule afin de dégager l'homme.

«Sans réfléchir», il est donc entré dans le véhicule – via une fenêtre brisée à l’arrière – et a poussé de toutes ses forces pour faire pivoter la voiture accidentée, libérant l’homme blessé, qui a ainsi pu être sauvé. Et Ryan ne s’est pas arrêté là, aidant à sauver une autre femme blessée dans l’accident.