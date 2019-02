Les sympathisants du RN sont les plus perméables aux théories du complot, selon une étude

Moins hermétiques face au conspirationnisme. Les sympathisants du RN et les électeurs de Marine Le Pen adhèrent davantage aux théories du complot que les autres électorats et que l'ensemble des Français, selon une étude de l'Ifop publiée mercredi.

Ainsi, quelque 36 % des sympathisants du Rassemblement national (et 31 % des électeurs de sa présidente au premier tour de la présidentielle) approuvent l'idée selon laquelle «il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale», contre 22 % pour l'ensemble des Français, selon cette enquête réalisée pour la Fondation Jean-Jaurès et l'observatoire Conspiracy Watch.

«Ce mythe conspirationniste – un des pivots de l'antisémitisme – reste prégnant au sein du RN», estime l'historienne Valérie Igounet, qui explique ces résultats par le fait que la dédiabolisation entamée par Marine Le Pen depuis son arrivée à la présidence en 2011, «est loin d'être achevée», même si le parti et ses dirigeants «ont rompu officiellement avec l'antisémitisme et le négationnisme». En 2011, Marine Le Pen avait en effet exclu plusieurs cadres ouvertement antisémites avant de mettre dehors en 2015 son propre père, Jean-Marie Le Pen, qui a présidé le FN (devenu RN) pendant près de 40 ans, pour ses propos sur les chambres à gaz.

Le «grand remplacement», théorie à succès

Cette étude est publiée au lendemain de rassemblements contre l'antisémitisme auxquels le RN n'avait pas été convié. Marine Le Pen et plusieurs dirigeants se sont rendus à Bagneux (Hauts-de-Seine) pour un hommage séparé à Ilan Halimi, un jeune juif tué en 2006 après avoir été séquestré et torturé.

En lien avec le thème de l'immigration, central au RN, l'adhésion à la thèse du «grand remplacement» est deux fois plus forte chez les sympathisants. Pas moins de 57 % d'entre eux (et 50 % des électeurs, contre 25 % en moyenne) sont d'accord avec l'item selon lequel «l'immigration est organisée délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques pour aboutir à terme au remplacement de la population européenne par une population immigrée».

Enfin, 22 % des sympathisants du RN (et 18 % des électeurs, contre 10 % en moyenne) considèrent aussi que l'attentat de Strasbourg en décembre est une «manipulation du gouvernement pour détourner l'attention des Français et créer de l'inquiétude [...] en plein mouvement des gilets jaunes».