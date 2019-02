Tout savoir sur Virginie Viard, qui succède à Karl Lagerfeld chez Chanel

Discrète mais essentielle à la maison Chanel, Virginie Viard a été choisie pour succéder à Karl Lagerfeld, décédé ce mardi 19 février.

«C'est à Virginie Viard, directrice du studio de création mode de Chanel et la plus proche collaboratrice de Karl Lagerfeld depuis plus de 30 ans qu'Alain Wertheimer (copropriétaire de Chanel) a confié le soin d'assurer la création des collections pour continuer de faire vivre l'héritage de Gabrielle Chanel et de Karl Lagerfeld», a détaillé le communiqué de la maison de haute couture.

Son «bras droit et bras gauche à la fois»

Karl Lagerfeld avait pour habitude de présenter Virginie Viard comme son «bras droit et bras gauche à la fois».

On avait notamment aperçu la directrice de création mode de la maison le 22 janvier dernier, à la place de son mentor, lors du défilé printemps-été 2019 qui se tenait au Grand Palais sans Karl Lagerfeld, «fatigué» à 85 ans.

Un détail qui n’était pas passé inaperçu aux yeux des admirateurs du créateur, étant donné qu'il n'avait jamais manqué un seul défilé depuis ses débuts chez Chanel en 1982.

«Nous avons une connivence de longue date»

Virginie Viard et Karl Lagerfeld se sont rencontrés pour la première fois en 1987. Stagiaire à l’époque, la jeune femme a fait ses premières armes aux côtés du créateur. Lorsqu’il est retourné chez Chloé, alors en déclin, en 1992, il lui a alors proposé de venir avec lui.

A son retour chez Chanel en 1997, Virginie Viard a pris la direction du studio de création Chanel, un poste qu'elle n'a plus quitté depuis.

Dans une de ses rares interviews, à Madame Figaro en 2017, Virginie Viard avait raconté comment elle réalisait en 3D les croquis de son mentor. «Je traduis facilement ses croquis. Nous avons une connivence de longue date. Je suis directrice de studio, avec sept ateliers, huit collections. Mais c'est Karl qui dirige les essayages». Elle avait également confié qu'elle vouvoyait le créateur : «C'est la seule personne que je connais très bien et que je vouvoie. Ça me plaît».

Dans une autre interview accordée au «Temps», en 2014, Virginie Viard avait également déclaré : «Sa manière de travailler est tellement marrante. Sa manière d'être aussi. Il est trop drôle ! On ne s'embête pas deux secondes avec lui. Il n'est pas prétentieux. C'est ça que j'adore, il est très consciencieux, travailleur, mais il ne se prend pas la tête. Ce ne sont que des vêtements, mais avec lui ils sont magiques. Il adore la mode, il ne s'en lasse pas».