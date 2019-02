Gers : un chasseur tire sur une voiture avec 3 enfants à bord en visant un sanglier

Le drame a été évité de peu. Un chasseur a tiré à travers la vitre d'une voiture circulant du la D15 entre Montréal-du-gers et Castelnau D'Auzan en voulant viser un sanglier. A bord du véhicule se trouvaient un père et ses trois enfants de 11, 8 et 6 ans.

La famille était de retour d'un séjour dans les Gers chez les grands-parents maternels, et le père emmenait les enfants chez ses parents. Ce dernier a alors aperçu un chasseur accompagné de deux jeunes femmes, rapporte La Dépêche. Au moment où le véhicule dépasse le groupe, le conducteur voit le chasseur armer son fusil, et tournant la tête, un sanglier surgir sur la gauche de la route.

«Il sort d'un petit bois et se met à courir le long de la chaussée, a raconté le père de famille. J'ai entendu tirer et ma lunette arrière a explosé ! Puis, les enfants, complètement paniqués se sont mis à crier... Je me suis arrêté. J'ai couru vers le chasseur, lui ai crié dessus. Forcément ! Lui, il était là, impassible...»

Face aux récriminations du père, le chasseur se serait montré indifférent, et aurait même repris sa partie de chasse dans la foulée. Il a toutefois été arrêté immédiatement après les faits, signalés à la gendarmerie. «La balle a été retrouvée dans mon coffre, où elle a fini après s’être écrasée sur la charnière du toit, a expliqué le père à La Dépêche. Mes enfants sont dans le cocon familial. Mais pour l’instant, ils refusent de remonter dans une voiture. Et ils sursautent au moindre bruit. Il leur faudra sans doute un suivi psychologique à leur retour. Pour ma part, je reste dans l’effarement et l’incompréhension.»

Le chasseur aura en tout cas du mal à nier les faits : l'une de ses deux amies aurait filmé toute la scène.