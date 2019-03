Parcoursup : une carte interactive pour choisir sa formation

Les futurs étudiants ont jusqu'au 14 mars pour formuler leurs voeux sur Parcoursup. Pour les aider à affiner leur recherche, une carte interactive a été mise en place avec les formations proposées suivant l'emplacement géographique.

«Ce nouvel outil va permettre aux candidats de découvrir l'ensemble des formations proposées sur Parcoursup et ainsi d'affiner leurs recherches de manière simple et intuitive», avait indiqué le ministère de l'Enseignement supérieur dans un communiqué, début février.

«Cette carte interactive s'inscrit dans la continuité de la démarche de lisibilité et d'accessibilité de l'offre de formation sur Parcoursup (...).»

Dans la colonne de gauche du site carte.parcoursup.fr, le lycéen peut effectuer une sélection par mot-clé («droit», «chimie», «lettres», etc.) via la barre de recherche et choisir un type de formation (BTS, licence, CPGE, DUT, écoles d'art, etc.).

La colonne du milieu détaille alors pour chaque formation : le pourcentage de candidats ayant accepté la formation en fonction de la série de baccalauréat, le taux d’accès en 2018, le nombre de places disponibles en 2019 et des «formations similaires» à celle recherchée.

Dans la dernière colonne, le futur étudiant peut visualiser l'emplacement des formations.

A partir du 15 mars, les lycéens ne pourront plus modifier leurs voeux et auront jusqu'au 3 avril pour les confirmer et finaliser leurs dossiers. Ils recevront les premières réponses à partir du 15 mai.