Tout savoir sur les travaux d'été du RER A

Comme chaque année, le trafic du RER A va être partiellement interrompu cet été, dans le cadre des grands travaux de la ligne. Qu'en est-il pour 2019 ?

Cet été, à partir du 13 juillet et jusqu'au 1er septembre inclus, c'est le tronçon du RER A compris entre Auber et Vincennes qui sera partiellement interrompu. Dans un premier temps, du 13 juillet au 9 août, l'interruption aura lieu le soir et le week-end, aux alentours de 22h.

Puis, toute la journée du 10 au 18 août inclus. Et enfin, uniquement le soir et le week-end entre le 19 août au le 1er septembre inclus, aux alentours de 21h. Pendant toute cette période, et pendant les horaires de fermeture, les gares RER d'Auber et de Vincennes deviendront ainsi des terminus provisoires.

A noter donc que les gares RER de Châtelet-Les Halles, Gare de Lyon et Nation seront donc fermées au public. Une fermeture qui n'aura aucune incidence sur les autres lignes du réseau, notamment du métro qui resteront ouvertes en compensation.

Pour rappel, la RATP réalise – été après été – le renouvellement complet des voies du RER A, sur une durée de sept ans (2015-2021). Ces dernières années, 15 km de voies ont déjà été renouvelées, sur un total de 24 km. Cet été, 2 km supplémentaires seront réalisés, soit 4.300 traverses et 9.000 m3 de ballast à remplacer.