L'aéroport d'Orly change de dénomination, comment s'y retrouver ?

«Orly Sud et Orly Ouest, c'est fini ! Bienvenue Orly 1-2-3-4 !», se félicite le groupe Aéroport de Paris (ADP) depuis quelques semaines. Une réorganisation qui sera effective dès ce soir, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mars 2019.

La dénomination historique des aérogares de l'aéroport d'Orly va en effet être changée, alors qu'un nouveau bâtiment en construction entre Orly Sud et Orly Ouest s'apprête à être inauguré. Désormais, il n'y aura plus de séparation entre les deux terminaux, mais 4 zones baptisée «Orly 1», «Orly 2», «Orly 3» et «Orly 4».

Ces quatre nouveaux espaces correspondront donc – comme à l'origine – aux différentes zones de départ ou d’arrivée des passagers : Orly 1 et 2 pour l'ancien «Orly-Ouest», Orly 3 pour le nouveau bâtiment et Orly 4 pour l'ancien «Orly-Sud».

Le groupe Aéroport de Paris a ainsi vanté les mérites d'une nouvelle dénomination «plus claire, plus simple et plus lisible», qui est – selon lui – «l'étape préalable à la transformation de l'aéroport en un terminal unique».

«Un nouvel envol» pour l'aéroport de Paris-Orly qui a inauguré son tout nouvel aérogare «Orly 3», ce mardi 16 avril, avec ses tout premiers passagers. Ce nouveau bâtiment permettra de faire la jonction entre les deux anciens terminaux et augmenter ainsi le confort des passagers qui n'auront plus à se repérer entre les deux.

Des salles d'embarquement et des zones d'arrivées y seront d'ailleurs installées, pour soulager les autres terminaux, ainsi que toute une gamme de nouveaux magasins, dotés, selon le groupe ADP, «d'une offre très large adaptée à tous».