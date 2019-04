«60 millions de consommateurs» dénonce la toxicité des principaux produits ménagers

Ils sont censés faire briller notre intérieur, et pourtant, les produits ménagers que nous utilisons au quotidien peuvent être un danger pour notre santé, selon une étude de 60 millions de consommateurs.

Pour ce hors-série à paraître ce vendredi 12 avril, le magazine a passé à la loupe la composition de soixante produits ménagers. Résultat : «la très grande majorité» de ces «stars du ménage» (Ajax, Carolin, Mir...) «contiennent une ou plusieurs substances toxiques, nuisibles à notre santé ou à l'environnement», apprend-on dans les pages du magazine consacré à la pollution de l'air intérieur.

Parmi les composés inquiétants figurent notamment des parfums «extrêmement» allergisants, des isothiazolinones (des conservateurs retrouvés dans 67% des produits), mais également des ammoniums quaternaires, un puissant biocide utilisé dans les hôpitaux et «reconnu comme l'une des premières causes d'asthme professionnel chez le personnel soignant», détaille 60 millions de consommateurs.

Les produits mettant en avant leurs ingrédients naturels ne sont pas épargnés non plus : en effet, ils ne sont présents qu'en petite quantité, loin derrière d'autres composants toxiques.

Nettoyer son intérieur sans le polluer reste toutefois possible. Le magazine conseille ainsi de scruter la liste des ingrédients, comme pour les aliments. «Plus la composition est simple, mieux c'est», a résumé Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs, à Franceinfo. Elle préconise également de privilégier l'utilisation de «produits d'antan ou de grand-mère», comme le savon de Marseille, le vinaigre et le bicarbonate de soude et d'aérer régulièrement son intérieur.