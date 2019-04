Selon une étude, les Franciliens dépensent moins d'argent que les autres pour se rendre au travail, alors qu'un Français sur quatre y consacrerait plus de 150 euros par mois.

En région parisienne, seulement 10 % des salariés dépensent plus de 150 euros par mois, selon une étude HelloWork puliée vendredi 12 avril. A titre de comparaison, 10 % des Français dépensent quant à eux plus de 200 euros.

Une réalité qui s'explique notamment par les infrastructures de transports en commun mis à la disponibilité des habitants des grandes villes. Huit habitants sur dix de villes de plus de 100.000 habitants dépensent moins de 100 euros par mois pour leur trajet domicile/travail.

Ainsi, moins de la moitié des Franciliens seraient prêts à changer d'emploi pour se rapprocher de leur domicile, contre 75 % des Français, sachant que 69 % des actifs en poste dans des villes de plus de 100.000 habitants sont satisfaits de leur temps de transport.

Enfin, selon une enquête cadre de vie et sécurité (CVS), il ne faut pas non plus oublier que 10 % des usagers des transports en commun n'ont pas d'autres choix que de les utiliser, peu importe combien ils doivent dépenser pour se rendre à leur travail.