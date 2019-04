Dons pour Notre-Dame : mise en garde de la Fondation du Patrimoine sur des tentatives d’escroquerie

Alors que les dons affluent en masse pour soutenir la reconstruction de Notre-Dame de Paris, la Fondation du Patrimoine, en charge de la souscription nationale, alerte contre des tentatives d’escroqueries.

«La Fondation ne fait aucune relance téléphonique par mail, courrier ou téléphone. Toutes ces démarches sont frauduleuses», indique-t-elle dans un communiqué, faisant état de «nombreuses escroqueries» en France et à l’étranger.

La Fondation du Patrimoine rappelle que les dons sont possibles via son site dédié. Il est également possible de participer à la souscription par SMS en envoyant DON au 92500 (pour un don de 5 euros), sur la page Facebook de la Fondation, via Paypal lors d’achat effectué avec le service de paiement ou encore via les bornes écrans installées à la station de métro Concorde.

Quatre fondations labellisées par le gouvernement

Mardi, le ministre de la Culture Franck Riester avait appelé à la prudence face au risque d’arnaques. Il avait ainsi annoncé la labellisation de quatre fondations : la Fondation du Patrimoine, la Fondation de France, la Fondation Notre-Dame de Paris et le Centre des monuments nationaux.

Mercredi soir, le milliard de dons (via tous les biais confondus) était en passe d’être atteint.