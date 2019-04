Le couple Fillon renvoyé devant le tribunal correctionnel

Un peu plus de deux ans après le début de l'affaire des emplois fictifs, deux juges parisiens du pôle financier de Paris ont ordonné un procès devant le tribunal correctionnel pour le couple Fillon.

Selon les informations du Monde, François Fillon est renvoyé pour des faits de «détournement de fonds publics», «recel de détournement de fonds publics», «abus de biens sociaux» et «manquement aux obligations déclaratives de la haute Autorité pour la transparence de la vie publique». Penelope Fillon est, elle, renvoyée pour «complicité et recel de détournement de fonds publics» et «recel d'abus de biens sociaux».

L'ancien suppléant parlementaire François Fillon, Marc Joulaud devra faire face quant à lui à des accusations de «détournement de fonds publics».

Les juges d'instruction ont suivi le parquet national financier, qui avait requis en janvier dernier un procès pour les trois mis en cause.