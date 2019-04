Le déversement de résidus de béton dans la Seine par le groupe Vinci fait scandale

A Nanterre, une centrale à béton exploitée par Vinci construction a déversé ses eaux usées chargées de traces de ciment directement dans la Seine, en aval de la capitale. Une information révélée par Europe 1.

Les faits remontent au 19 mars dernier, lorsqu'un garde-pêche repère – lors d'une tournée de contrôle classique – un écoulement grisâtre anormal qui se déverse dans la Seine sur les rives du chemin de halage à Nanterre (92).

Le coupable ? Le groupe de BTP Vinci construction, qui exploite à cet endroit précis une centrale à béton qui alimente le chantier Eole, le prolongement de la ligne de RER E et qui, manifestement, laisse s'écouler l'eau de rinçage de ses camions directement dans le fleuve francilien.

Une plainte est alors déposée par l'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA), qui assure que le point de sortie «était bien caché» et facilité «par un grillage». L'institution a déposé plainte pour «abandon de déchet, rejet en eau douce de substance nuisible au poisson et destruction de frayère».

Aussitôt alerté, le groupe a attendu ce mercredi 24 avril – et la diffusion du reportage d'Europe 1 – pour réagir. Si Vinci construction assume pleinement être à l'origine de cette pollution, le groupe assure cependant qu'il s'agit d'un «écoulement involontaire de laitance de béton». Soit un amas de cailloux, sables et traces de ciment.

«Vinci construction France a immédiatement mis en œuvre les mesures nécessaires pour stopper cet écoulement, notamment avec le nettoyage de la zone et l’évacuation des matériaux vers des centres de traitement adéquats», a ainsi fait savoir le groupe dans un communiqué, au moment où les personnalités politiques ont commencé à s'indigner.

A l'instar de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, qui – l'une des premières – a fait part de son indignation face à ce déversement. L'élue a notamment demandé que «des sanctions exemplaires [soit faites] contre ces pollutions sauvages».

Scandalisée d’apprendre qu’à Nanterre du béton du chantier #Eole à été déversé directement dans la Seine. Je demande au groupe Vinci que toute la clarté soit faite dans cette affaire & des sanctions exemplaires contre ces pollutions sauvages! https://t.co/ltFKkn3GpF — Valérie Pécresse (@vpecresse) 24 avril 2019