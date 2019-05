Elections européennes : Francis Lalanne à la tête d'une liste «Alliance jaune»

Francis Lalanne, chanteur et soutien des gilets jaunes, a annoncé sa candidature aux prochaines élections européennes.

Il se sera le chef de file de l'Alliance jaune, fruit de la fusion entre sa liste et la liste RIC de Jérémy Clément, un autre gilet jaune. «Les deux groupes m’ont fait l’honneur de me désigner pour conduire cette liste. Ce n’est pas une liste vouée à la pensée unique. Elle est démocratique, composée par des démocrates et des gilets jaunes», a-t-il déclaré mardi tout en précisant que la liste qu'il conduisait n'avait pas vocation à représenter le mouvement des gilets jaunes.

Pour mener sa campagne, Francis Lalanne bénéficie d'une caution de 800.000 euros, issue du soutien financier de Jean-Marc Governatori, cosecrétaire de l’Alliance écologiste indépendante.

«On peut rentrer dans un système pour l’abolir, comme un virus dans un programme. On n’y arrive pas de l’extérieur. On se fait crever les yeux, arracher les mains, tabasser, insulter, emprisonner de manière abusive. Quand on prendra les manettes, on pourra abolir ce système et en mettre en place un autre», a expliqué Francis Lalanne qui n'a pas précisé les lignes directrices du programme qu'il entendait défendre.