Cindy Lopes rejoint Francis Lalanne et la liste «Alliance jaune»

Ancienne candidate de l'émission Secret Story en 2009, Cindy Lopes a décidé de rejoindre la liste «Alliance jaune» conduite par le chanteur Francis Lalanne dans la perspective des élections européennes.

«J’ai été gilet jaune quand j’étais en Bourgogne et j’ai manifestée avec quelques manifestants en jaune. Je suis très concernée par ce sujet parce que maintenant j’ai deux enfants et que je ne roule pas sur l’or. Je me rends bien compte que tout a augmenté, tout est très cher et que les revenus ne suivent pas», a-t-elle confié au site people stephanelarue.com.

Alors que trois listes se revendiquant des gilets jaunes ont été déposées en vue du prochain scrutin électoral, Cindy Lopes s'est portée vers celle de Francis Lalanne car c'est selon elle «la seule qui n’a pas de couleur politique, qui n’est pas un parti déguisé en Gilets Jaunes comme d’autres listes du même style».

Pour rappel, la jeune femme s'était déjà essayée à la politique en 2014 en se présentant sous l'étiquette divers-droite à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) aux élections municipales. Elle avait récolté 4% des suffrages exprimés.