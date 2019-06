Aéroports de Paris : de nouveaux uniformes signés Castelbajac pour les 2.800 salariés du groupe ADP

Inchangés depuis 15 ans, les uniformes des 2.800 salariés du groupe Aéroports de Paris (ADP) vont être intégralement renouvelés dès ce lundi 17 juin, signés par Castelbajac.

Au total, plus d'une centaine de tenues professionnelles ont été conçues par le célèbre créateur de mode français Jean-Charles de Castelbajac, pour habiller près de 3.000 collaborateurs du groupe ADP, qu'ils soient en contact avec les passagers ou qu'ils fassent partis du personnel technique et médical.

Ces pièces uniques ont été choisies par le groupe pour leur «modernité» et leur «chic parisien et intemporel» : du bleu marine avec du blanc et du rouge pour les agents d'accueil et les équipes commerciales, du blanc et rouge pour l'équipe médicale et enfin, du bleu marine, rouge et orange pour le staff technique.

«Fiers de porter les nouvelles tenues du groupe, les collaborateurs portent l'ambition de relations attentionnées et personnalisées à chaque occasion de contact avec le client voyageur tout le long de leur parcours», a ainsi communiqué le groupe ADP.

La sortie cette collection – présentée au public fin mars – avait un temps été annoncée pour le 11 juin, mais avait finalement été retardée au 17 juin pour des raisons non communiquées.