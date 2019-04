Aéroports de Paris : le nouveau terminal Orly 3 a été officiellement inauguré

Alors que les premiers passagers à avoir emprunté le nouvel aérogare d'Orly 3 se sont envolés mardi 16 avril, ce bâtiment tout neuf – qui fait maintenant la jonction entre les anciens Orly Sud et Orly Ouest – a été inauguré ce jeudi 18 avril par le Premier ministre.

Accompagné d'Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, Edouard Philippe s'est rendu à Orly, durant une grande partie de la matinée ce mercredi 18 avril, afin d'inaugurer le bâtiment de jonction entre le terminal Sud et le terminal Ouest du deuxième aéroport parisien.

Et ce nouveau bâtiment de 80.000 m2 – dénommé Orly 3 – va de pair avec une toute nouvelle nomenclature adoptée pour cet aéroport. Finis donc les terminaux Sud et Ouest, qui ont été remplacés par les terminaux 1 et 2 pour Orly Sud et 4 pour Orly Ouest.

Dédié aux voyageurs, Orly 3 porte pour objectif «d’améliorer leur confort» et «de simplifier leur orientation» au sein d’un terminal unique, et sera doté de nouvelles bornes d'enregistrement automatiques, d'une zone de contrôle plus vaste pour accélérer les formalités, ainsi que d'un nouveau système de tri bagages.

A ce sujet, la nouvelle numérotation permettra de récupérer les bagages plus aisément, y compris les bagages hors format (poussettes, planches de surf...) et ce, que les passagers soient au départ d'Orly 3, à l'arrivée ou en transit.

Depuis cette semaine, ce bâtiment de jonction Orly 3 abrite désormais les passagers des compagnies suivantes : Transavia, Air Corsica, British Airways, Level, Pegasus et Air France.