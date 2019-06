Vidéo : il manque d’écraser un malvoyant puis sort de sa voiture pour le frapper

Un cycliste a filmé ce dimanche une altercation entre un homme malvoyant, son accompagnateur et un automobiliste, qui a failli les écraser.

La vidéo montre les deux personnes essayer de traverser la rue sur un passage piéton parisien, alors qu'un conducteur ne respecte pas la priorité. La voiture les frôle, jusqu’à toucher la canne blanche du malvoyant.

Face à leurs protestations, l’automobiliste stoppe son véhicule en plein milieu de la route et en sort visiblement très énervé. Il pousse l’un des deux hommes et tente à plusieurs reprises de le frapper. Malgré l’intervention de sa passagère, qui essaie de s’interposer et de le calmer, il s’en prend ensuite directement à l’homme handicapé, avant de remonter dans sa voiture.

Selon Liveleak, la scène se serait produite ce dimanche près de l’avenue Ledru-Rollin, dans le 11e arrondissement de la capitale.