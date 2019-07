Anne Hidalgo et Cédric Villani posent ensemble pour une photo qui fera tiquer chez LREM

En marge des festivités pour le 14 juillet, Anne Hidalgo a pris la pose avec Cédric Villani, le candidat malheureux à l'investiture LREM aux municipales à Paris. Un cliché pas si anodin.

A quelques minutes du grand concert donné au pied de la tour Eiffel, la maire socialiste, souriante, semblait avoir pardonné à celui qui était le président de son comité de soutien lors des municipales de 2014. Pourtant, le député LREM de l'Essonne n'a pas été tendre avec elle ces dernières semaines, lorsqu'il briguait l'investiture du parti présidentiel.

Quelques instants avant le spectacle du #14Juillet à la Tour Eiffel, @Anne_Hidalgo est allée à la rencontre d'un admirateur. pic.twitter.com/rwmW9X09LZ — Axel Pillaud (@_Askel) July 14, 2019

«Oui, j'ai voté pour Anne Hidalgo en 2014, comme des centaines de milliers de Parisiens ! Mais Hidalgo a déçu, par son bilan insuffisant et par sa méthode clivante», avait-il déclaré la semaine passée, avant que Benjamin Griveaux ne soit choisi comme candidat En Marche pour la mairie de Paris.

Si rien ne dit que Cédric Villani va apporter son soutien à Anne Hidalgo, le mathématicien fait en tout cas passer un message à la formation macroniste. Le candidat malheureux semble particulièrement remonté contre l'appareil du parti politique.

Mercredi dernier, alors que la Commission nationale d'investiture de LREM délibérait en vue de l'investiture, Cédric Villani avait pris les devants et annoncé sa défaite plusieurs heures avant la décision officielle.

La situation floue de Cédric Villani

Depuis, même s'il a «échangé avec Emmanuel Macron» et qu'il a tenu à préciser qu'il «a toujours été loyal au mouvement», la situation du lauréat de la médaille Fields reste flou.

Il s'est en effet bien gardé de soutenir officiellement Benjamin Griveaux et a décidé de repousser l'annonce de «ses intentions début septembre». Ardemment courtisé par Gaspard Gantzer, Cédric Villani n'a pas non plus fermé la porte à une candidature en solo.