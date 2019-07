Booba-Fianso : fin du malentendu

Une nouvelle prise de bec évitée pour le Duc de Boulogne. Après la sortie d’un morceau et d'une interview de Fianso, Booba s’était senti visé par le rappeur de Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et lui avait répondu sur Instagram. Le média suisse Tataki a dissipé le malentendu.

Tout est parti d’une citation dans un single de «So». «Je regarde mes fils, mes meilleurs amis, qu’est-ce que tu veux que j’aille foutre à Miami ?», lance-t-il notamment dans «Sous contrôle». Une phrase qui pouvait viser Booba qui réside en Floride.

Mais ce qui a mis le feu au poudre, c'est l'entretien accordé par le rappeur de Seine-Saint-Denis au média suisse Tataki. Sofiane explique qu’il n’est pas attiré par le rap «bling-bling». «Dans la rue, d’où je viens, on dit «montrer son argent c’est mon montrer son cul (sic)», a-t-il expliquer.

Booba retire son post

Une déclaration qui n’a pas échappé à Booba. Dans un post sur Instagram, où il publie l’interview de Fianso, le Duc a légendé : «dans la rue d’où je viens, on leur montre notre argent et elles nous montrent leur cul (sic) ! Et c’est super !»

Une publication retirée ce samedi après la publication du contexte de l'interview par Tataki. Devant l'ampleur de la polémique, le média suisse a posté une vidéo pour expliquer le contexte de l'interview. Fianso précise bien qu'il ne parle pas de Booba et rajoute même : «Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dis».