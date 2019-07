Le rappeur Lorenzo propose à ses fans d'utiliser sa voix sur l'application GPS Waze

Préparez-vous à une expérience particulière derrière votre volant. Le rappeur rennais Lorenzo a prêté sa voix nasillarde à l'application GPS Waze.

Il a en effet partagé la nouvelle sur son compte Instagram jeudi soir en invitant ses fans à télécharger ses interventions orales. Disponible sur sa story à la une, le lien de téléchargement permet d'installer la voix du rappeur s'affichant sous le nom «Mamene Lorenzo» dans les paramètres de l'outil de navigation GPS.

Exit la traditionnelle voix quasi-robotique et monotone, ce sont des répliques beaucoup plus familières et bien propres au Rennais qui vous guideront pendant vos voyages.

A vous de voir cependant si cela ne vous empêche pas de rester concentré sur la route.