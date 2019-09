Mort de Johnny Hallyday : Laura Smet «choquée» d’apprendre dans la presse que le corps de son père sera exhumé

Alors que Laeticia Hallyday a demandé l’autorisation de construire un caveau familial à Saint-Barthélémy, Laura Smet et David Hallyday ont seulement appris dans la presse que le corps de leur père allait devoir être exhumé.

C’est en lisant le Journal de Saint Barth et Public que les deux enfants du chanteur ont en effet été avertis que sa sépulture allait devoir être sortie de sa tombe, pour être placée quelques mètres plus loin, dans la nouvelle pièce mortuaire souhaitée par Laeticia.

Celle-ci n’en avait pas informé David et Laura. De quoi rajouter une ligne aux nombreuses polémiques existants entre la veuve de Johnny Hallyday et les deux aînés du rockeur. «Laura est extrêmement choquée», a fait savoir au Figaro l’un de ses avocats. «David n’était pas plus au courant», ont indiqué les siens.

Aucune date connue pour déplacer le corps

«Il n'y a pas encore de caveau construit, seulement une autorisation qui a été donnée, sur les limites de la concession où se trouve Johnny actuellement», a indiqué à l'AFP le président de la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy, Bruno Magras.

Le caveau, qui pourrait accueillir quatre personnes, devrait être construit tout à côté de la tombe actuelle. Aucune date n’a pour le moment été officialisée pour transférer la dépouille. «Le jour où il faudra déplacer le corps de Johnny Hallyday, on le fera en respectant la procédure établie, comme pour toutes les familles», a ajouté Bruno Magras. «Mais tout cela dépend de la famille du défunt. C'est elle qui décide quand elle construit le caveau et quand elle souhaite déplacer le corps».