Pierre Perret écrit un poème en soutien à son fan agressé

Pierre Perret a apporté son soutien à l'un de ses fans accusé de pédophilie parce qu'il écoutait trop souvent l'une de ses chansons.

L'homme de 54 ans avait été tabassé par deux de ses voisins qui le soupçonnaient de pédophilie, car il écoutait trop souvent «Le zizi» de Pierre Perret. Les deux hommes de 33 et 46 ans ont depuis été condamnés à cinq et six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne.

Sur Twitter, le chanteur a apporté son soutien à la victime à qui il souhaite un «bon rétablissement». Pierre Perret lui a même dédié un poème dans lequel il fustige «l'ignorange et la bêtise» des agresseurs. Une attention qui ne manquera pas d'apporter du réconfort à cet homme dont les fractures ont causé 20 jours d'interruption totale de travail.