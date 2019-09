DALS : Anthony Colette publie ses révélations dans un livre sorti vendredi

Une vie de sacrifice. C'est ce que raconte l'ancien partenaire de danse d'Iris Mittenaere dans «Danse avec les stars» Anthony Colette dans son livre «Danse avec tes rêves» (éditions Hors Collection). Dont certains extraits ont été dévoilés par Télé-Loisirs. Notamment sa relation conflictuelle avec Iris Mittenaere.

L'homme qui a décidé de venir danseur à 16 ans après avoir regardé «DALS» à la télévision, s'est lancé sur scène du jour au lendemain. Jusqu'à danser au bras de Joy Esther lors de sa première saison et d'Iris Mittenaere lors de la dernière édition.

Dans son ouvrage , il raconte son quotidien de danseur. Pour pouvoir payer ses cours de danse, Anthony Colette a dû travailler en parallèle, multipliant les petits jobs alimentaires. «Entre autres petits boulots, j'allais nettoyer les bureaux de la mairie. Je me levais à 4 heures et demi du matin pour travailler et j'enchaînais le reste de la journée pendant cinq heures avec mes cours de danse!». En poursuivant : «J'avais peu d'argent, je me privais de manger en privilégiant soit le déjeuner soit le dîner. Comme beaucoup d'étudiants, je mangeais beaucoup de pâtes !».

C'est l'occasion pour le danseur de revenir sur sa prestation avec la 65e Miss Univers, Iris Mittenaere. Ensemble, ils étaient montés sur la deuxième marche du podium malgré des premiers entraînements difficiles. «Nos approches différentes ont fait l'objet de certaines disputes. Il a fallu un temps d'adaptation de confiance. Quand nous avons commencé à mieux nous connaître, nous avons su faire plus de concessions l'un envers l'autre et trouver notre rythme».

Le danseur a également reconnu qu'il n'avait pas été toujours tendre avec sa partenaire. «Je n'ai pas un caractère très facile quand je suis en répétition. Et je suis assez taquin. J'aime bien amuser les autres, détendre l'atmosphère. Mais c'est parfois aux dépens de ma partenaire que je charrie souvent. Iris, avec la pression du concours, se mettait facilement en colère.» Des petits couacs sans conséquence pour le duo, puisqu'aujourd'hui ils sont amis (voir plus si affinité).

Anthony Colette foulera de nouveau le parquet de DALS, ce samedi 21 septembre sur TF1.