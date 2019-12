Un Noël sous la grève ?

Depuis plus de dix jours et le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites, la France tourne au ralenti : des lignes de métro à l’arrêt, de nombreux trains annulés, des centaines de kilomètres de bouchons dans les grandes agglomérations… Une situation qui inquiète les usagers comme les commerçants, d’autant que les vacances de Noël approchent et que la CGT-cheminots a annoncé qu’il n’y aurait «pas de trêve» durant cette période.

La moitié des PME du pays disent ainsi connaître une baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier, selon la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), alors que la période avait déjà été marquée en 2018 par les difficultés liées à la crise des gilets jaunes. Certains commerçants enregistrent une baisse de fréquentation de 30 à 50 % dans leur boutique, depuis le début du mouvement. Particulièrement touchées, la restauration et l’hôtellerie font face à de nombreuses annulations de réservations. La sonnette d’alarme a surtout été tirée dimanche par la Chambre de commerce et d’industrie d’Ile-de-France, qui a annoncé que plus de 40 % des commerçants interrogés n’ont pas pu reconduire des CDD et ont même dû procéder à des licenciements économiques.

La crainte est vive également dans les zones touristiques de montagne, pour qui les habituelles affluences de la période des fêtes sont grandement remises en question. Les trains de la SNCF pourraient en effet rester à quai pour Noël, bloquant par la même occasion les millions de voyageurs voulant rejoindre leur famille. L’entreprise ne cache d’ailleurs pas qu’il est pour le moment «impensable de pouvoir assurer un service normal», à moins que le mouvement ne s’arrête demain soir, après la nouvelle journée de mobilisation.

Le gouvernement réagit

Afin d’éviter la paralysie des transports pour les fêtes, le gouvernement incite une fois encore au dialogue. Edouard Philippe a invité les partenaires sociaux à venir discuter de la réforme avec lui, «le plus tôt possible» cette semaine. «Ma porte est ouverte et ma main est tendue», a-t-il affirmé. L’exécutif espère mener à bien une concertation qui permettrait au moins de convenir d’une trêve pour Noël, si aucune solution sur le fond n’est trouvée. Les appels à stopper le mouvement pour les vacances se multiplient d’ailleurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de responsables politiques. Les regards sont désormais braqués vers le résultat de ces consultations d’urgence, dont dépendra grandement le déroulement des fêtes, pour les commerçants comme pour tous les Français.