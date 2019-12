Paris : la tour Montparnasse illuminée aux couleurs de l'indice de qualité de l’air toute la semaine

«Inédit et emblématique». A l'occasion de son 40e anniversaire Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, a noué un partenariat pour illuminer la tour Montparnasse aux couleurs de l'indice de pollution, dès ce lundi 16 décembre.

Une action «novatrice et percutante» qui doit permettre, selon Airparif, de «rappeler que chacun d'entre nous est un acteur central capable d'influer directement sur la pollution atmosphérique d'une région de 12 millions d'habitants».

Concrètement, de lundi 16 au samedi 21 décembre, la tour Montparnasse s'affichera en l'une des 5 couleurs de l'indice de la qualité de l’air, allant du vert au rouge. Des indices calculés selon les niveaux de pollution des principaux polluants (dioxyde d’azote, ozone, particules PM10 et PM2.5), relevés par les stations de mesure d’Airparif.

C’est sur cette base colorimétrique que sera éclairée l'édifice à la tombée de la nuit, a ainsi annoncé Airparif, ajoutant qu'«une mise à jour» ainsi qu'«une animation» auraient lieu toutes les heures, à l’instar de ce qui se fait à la Tour Eiffel.

«Tel un phare sur la pollution de l’air en plein cœur de la capitale, ou une magnifique bougie d’anniversaire de 210 m de haut, [ce partenariat] représente une note lumineuse et positive qui nous rappelle que quand l’on sait, on peut agir et que cela marche», s'est félicité Jean-Félix Bernard, le président d’Airparif.