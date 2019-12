Deux départements du sud-ouest toujours placés en vigilance orange inondations

Deux départements du sud-ouest sont toujours placés en vigilance orange crues et inondations, ce mardi 17 décembre. Il s'agit de la Charente-Maritime et les Landes.

Ils resteront sous vigilance jusqu'à mercredi matin, 6 heures.

Les autorités appellent à la prudence en rappelant notamment les conseils de sécurité d'usage et demandent notamment aux automobilistes de ne pas tenter de traverser une route inondée car la montée rapide des eaux pourrait les surprendre.

Des équipes nautiques sont en position afin de pouvoir intervenir rapidement. Et plus particulièrement dans le Lot-et-Garonne, à Marmande et à Tonneins.

Depuis ce week-end, les intempéries ont fait trois morts dans la région. Un homme de 40 ans, porté disparu depuis vendredi, a été retrouvé mort à Onard dans les Landes, un des quatre départements placé en alerte orange en raison des intempéries qui ont fait deux autres morts et cinq blessés dans le sud-ouest.