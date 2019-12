Il agresse sa famille au couteau puis fonce sur les pompiers venus les secourir

Trois pompiers de Haute-Vienne, qui intervenaient dans leur ambulance à Beaune-les-Mines, ont été percutés par une voiture, lundi, alors qu’ils portaient secours à des personnes agressées par le même conducteur.

L’homme, âgé d’une trentaine d’années et d’origine marocaine, décrit France 3, venait de blesser deux membres de sa famille qui se trouvaient dans son véhicule, à l’aide d’un couteau : sa tante et le mari de sa cousine. Ce dernier a été gravement touché au cou et à l’oreille, sans que ses jours soient en danger.

Alors que les pompiers arrivaient sur place pour porter assistance aux blessés, l’agresseur est remonté dans sa voiture pour leur foncer dessus. Il a percuté l’ambulance, ne faisant heureusement aucun blessé chez les secouristes. L’un d’eux a en revanche reçu un coup en tentant de le maîtriser, alors qu’il venait de prendre la fuite après avoir vidé le contenu d’un extincteur sur un motard de la police rendu sur les lieux.

Les pompiers de plus en plus pris pour cible

Les deux ont finalement réussi à le rattraper, tandis que l’agresseur aurait crié «Allah akbar», racontent des témoins et plusieurs médias. Le parquet antiterroriste a été avisé de l’affaire, selon France 3, mais la thèse d’un acte de cette nature semble écartée. L’homme est décrit comme ayant d’importants problèmes psychologiques. Il a été conduit dans un centre psychiatrique.

Les syndicats de pompiers ont dénoncé cette nouvelle agression à leur encontre. Selon un rapport du Sénat, 1.300 ont été recensées en 2019. Une explosion de plus de 200% en dix ans. «Caillassages dans certaines cités, agressions verbales, agressions physiques (...) ça devient totalement insupportable» a réagi Nicolas Corneloup, de FO pompiers.