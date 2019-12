Pascal Obispo sera le parrain de la 10e édition du Mondial du tatouage de Paris

Il représente bien ce que certains appellent le «10 e art». Pascal Obispo sera le parrain de la 10e édition du Mondial du taotuage, qui aura lieu du 13 au 15 mars 2020 à Paris, nous révèlent les organisateurs ce mardi 17 décembre.

L'interprète notamment de Fan, Lucie ou encore de Sa raison d'être, est en effet un ami de longue date du célèbre tatoueur Tin-Tin, qui est à l'origine de cet événement. «Cela faisait longtemps qu’il m’en parlait, mais cette année, j'ai eu une possibilité donc j’ai accepté. Le Mondial du tatouage, c'est un beau rendez-vous», nous confie dans une interview Pascal Obispo.

«Pascal est vraiment un mec adorable, qui s'investit beaucoup pour le Mondial», se réjouit Tin-Tin. Et le tatoueur d'ajouter : «surtout, c’est un copain, tatoué, et qui représente le tatouage auprès du grand public. C'est une bonne chose pour l’événement et l’art du tatouage en général. Et puis il a envie de s'amuser avec nous».

Le chanteur, qui a commencé à se faire tatouer en 2001 et arbore désormais de nombreuses œuvres sur les bras et le torse, devrait même pousser la chansonnette pendant le Mondial. «Le samedi soir, on va organiser un 'karaoké des 10 ans' pour faire chanter le gens du public et les tatoueurs. Je pense que ça sera une édition marrante et décalée», confirme Tin-Tin.

Le salon, qui doit se tenir à la Grande halle de La Villette, dans le 19e arrondissement, est la plus grande convention de tatouage de la planète. Plus de 40.000 visiteurs y assistent chaque année, et environ 450 tatoueurs (dont 70 femmes) du monde entier seront présents pour partager leur passion.

Des food truck, des concerts et des concours sont également prévus sur les trois jours du Mondial. Les portes seront ouvertes de 12h30 jusqu'à minuit vendredi et samedi, et de 11h30 à 19h le dimanche.

A noter qu'il sera possible de se faire tatouer sur place, mais mieux vaut contacter au préalable l'artiste souhaité sur le site web de l'événement.