Un bébé rhinocéros noir naît pour la première fois en France

Une première en France. Un petit rhinocéros noir est né le 6 décembre dernier au zoo du Bassin d’Arcachon. Cette espèce est pourtant classée «en danger critique d’extinction».

C’est Nabila, une femelle rhinocéros qui a donné naissance, après 15 mois de gestation. Elle avait été confiée au zoo d’Arcachon dans le cadre d’un programme d’élevage européen. «La maman et le petit vont très bien et nous pouvons déjà vous confirmer qu’il s’agit d’un petit mâle», se réjouit le zoo sur les réseaux sociaux, en diffusant la vidéo de la naissance du petit.

Le rhinocéros d’Afrique est une espèce menacée par la destruction continue de son habitat naturel et par le braconnage. Aujourd’hui, on ne compterait plus de 5000 spécimens à l’état sauvage. Les rhinocéros sont chassés à cause de lors cornes, qui auraient des vertus thérapeutiques contre le cancer et des vertus aphrodisiaques. Elles sont consommées principalement en Asie, et se vendent plus cher que de l’or : il faut compter entre 40.000 et 50.000 euros le kilo sur le marché noir, selon France inter.