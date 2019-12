Nord : deux adolescents enferment un chaton dans un micro-ondes et diffusent la vidéo sur Snapchat

La SPA de Dunkerque (Nord) a déposé plainte après la publication d’une vidéo montrant deux adolescents enfermer un chaton dans un micro-ondes, avant de l’allumer.

Publiée sur l’application Snapchat par les auteurs, visiblement fiers de leur action, la séquence a largement été relayée sur les réseaux sociaux, jusqu’à ce qu’un internaute alerte à la Société protectrice des animaux.

©Capture d'écran Facebook Chenil refuge spa Dunkerque

Sur les images, on peut voir le pauvre chaton se débattre et miauler de souffrance. «Le pauvre chaton se débat de toutes ses forces en hurlant de douleur», a écrit la SPA de Dunquerque sur Facebook, qui a pris la décision de ne pas partager cette vidéo «d’une horreur absolue». Après la médiatisation de cette affaire, de nombreuses personnes se sont manifestées pour adopter l’animal, qui est toujours vivant et en bonne santé, précise La Voix du Nord.

Il a finalement été confié à une nouvelle famille aimante ce mercredi. L’association, qui assure avoir identifié les deux adolescents, a déposé plainte pour des actes de cruauté sur un animal. La peine encourue est de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. «Nous ne vous lâcherons pas car à votre âge vous êtes responsable de votre méchanceté, de votre médiocrité.», a déclaré la SPA du Nord.