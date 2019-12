Grève contre la réforme des retraites : après le blocage de plusieurs raffineries, faut-il craindre une pénurie d’essence ?

La contestation contre la réforme des retraites se durcit dans les raffineries. Celles de Lavéra (Bouches-du-Rhône) et de Grandpuits-Bailly-Carrois (Seine-et-Marne) sont désormais à l'arrêt complet. D'autres, comme à Feyzin, pourraient leur emboîter le pas rapidement, laissant potentiellement craindre le risque d'une pénurie d'essence.

Si le gouvernement, par la voie d'Elizabeth Born, ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est montré rassurant lundi, la CGT, principal syndicat du secteur et opposant à la réforme des retraites, semble bel et bien déterminée à faire plier le gouvernement Philippe. Et à multiplier les actions coups de poing dans ces lieux stratégiques.

Depuis le 5 décembre, au moins 6 raffineries françaises ont déjà vu leurs salariés se mettre ponctuellement en grève, à l'occasion des journées de mobilisation nationale. A la Mède, cela fait presque trois semaines que le dépot pétrolier de Total est complètement arrêté, indique l'AFP.

Sur Internet, de nombreux internautes ont déjà fait état de stations-services en rupture de stock, sans que l'on sache réellement si ce phénomène est lié, pour l'instant, à un effet de panique ou aux premiers effets des blocages des raffineries.